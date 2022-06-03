"Я уверен, что чемпионат стартует в Украине. Пробная дата – 20 числа августа. Если мы выходим на чемпионат мира, то у нас есть одни даты – тогда вся осенняя часть чемпионата должна уместиться в три месяца, даже два с половиной. Сейчас все ждут матча против Уэльса. Если мы, не дай бог, не попадаем на чемпионат мира, все футболисты остаются в Украине.

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Несмотря на то, что ФИФА и УЕФА требуют, чтобы все футбольные соревнования прекращались на период чемпионата мира, для нас можно сделать определенное исключение, если у нас будет не так много легионеров, которые поедут на ЧМ-2022. Основной вариант – начиная с 20 августа и до конца октября закончить осеннюю часть чемпионата. А уже в марте будем смотреть, какая ситуация будет в Украине. Все будет зависеть от того, какая будет ситуация на фронте", – озвучил Цыганык в авторской программе Цыганык Live.

Напомним, по итогам встречи руководства и клубов УПЛ было согласовано, что окончательное решение относительно формата чемпионата, страны проведения и игрового календаря будут приниматься по результатам работы профильных рабочих групп и консультаций с властями Украины и военными администрациями.

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