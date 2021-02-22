Журналист и комментатор Игорь Цыганык рассказал о платежах солидарности, которые луганский клуб получил за переходы полузащитника сборной Украины Руслана Малиновского.

"Заря получила деньги за трансфер Руслана Малиновского. Это были платежи солидарности за подготовку футболиста.

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Сколько? Это немалые деньги. Если прикинуть, то это могло быть где-то под полмиллиона евро за переход Малиновского из Шахтера в Генк, а позже – из Генка в Аталанту. Суммарно – полмиллиона евро", – рассказал Цыганык в эфире Цыганык Live.

Напомним, Малиновский раскрылся именно в Заре, а летом 2017-го Шахтер продал его Генку. По данным Transfermarkt, сумма трансфера составила 2 млн евро. Дальнейший переход украинца в Аталанту обошелся бергамаскам в 13,6 млн евро.

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