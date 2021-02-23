"Русину нужно было что-то поменять. У него были варианты в УПЛ, но он решил, что он уже здесь поездил, здесь уже был, поэтому он решил попробовать себя в Польше.

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Ему из Варшавы вообще ближе к родному дому, чем из Киева. Думаю, он будет себя там чувствовать в достаточно близком окружении. Думаю, у него там все получится", – отметил Цыганык в программе Цыганык Live.

Отметим, Назарий прошлой неделе прибыл в Легию для прохождения медосмотра, но о трансфере чемпион Польши еще не объявил. 22-летнего форварда якобы должны арендовать до декабря 2021-го. В Динамо при Луческу Русин сыграл лишь один поединок.

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