Цыганык оценил перспективы Бенито в первой команде Динамо

Известный журналист Игорь Цыганык в эфире программы "Цыганык LIVE" поделился мнением о зимнем новичке Динамо Бенито.

"Дубль Динамо и первая команда – это разные вещи. Мы же это понимаем. Сколько игроков прекрасно выглядели в дубле. Тот же бывший игрок Реала Огненович, который выступал в Динамо. Он сыграл фантастический сезон в дубле.

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Надо увидеть Бенито в основном составе киевлян. Если Михайличенко сейчас его не ставит, значит он не соответствует необходимому уровню", – сказал Цыганык.

К слову, Бенито после перехода в Динамо успел отличиться тремя голами за дубль киевлян, однако Алексей Михайличенко не спешит подтягивать нигерийца к выступлениям за первую команду.

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