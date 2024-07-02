"Руководство Динамо осталось довольно выступлением своих игроков на Евро-2024. Бражко – опорный полузащитник на многие годы для сборной. Это увидели не только мы, но и скауты. Он дебютировал в стыковых матчах, а сейчас это уже главный игрок национальной команды. Шапаренко сыграл на своем уровне. Он не превзошел себя, но сыграл стабильно.

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Николай после травмы дал такой уровень и показал, что может быть полезным и интересным определенным клубам. Интерес будет, просто какой? Он был и до Евро-2024. Лацио интересовалось и Шапаренко, и другими футболистами Динамо. Но они готовы заплатить 2-3 млн. 10 млн за украинца – это что-то такое за горизонтом. Если Динамо продаст игрока за 10 млн, то приобретет ли оно на эту сумму такого же футболиста? Есть вопрос, захочет ли он сюда ехать", – поделился Цыганык в программе Цыганык Live.

Добавим, что Шапаренко присоединился к обоим результативных действий Украины на Евро-2024, забив в ворота Словакии, а затем отдав ассист Роману Яремчуку. Бражко сыграл в поединках против Словакии и Бельгии, заменив в основе Тараса Степаненко.

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