Журналист Игорь Цыганык подверг критике команду Луиса Энрике после поражения от Японии (1:2) в третьем туре чемпионата мира в Катаре.

"Фурия Роха" проиграла Японии в третьем туре ЧМ-2022. Этот результат оставил за бортом чемпионата мира сборную Германии, которой не хватило победы над Коста-Рикой. Испания и Германия набрали по 4 очка, но подопечные Луиса Энрике заняли второе место благодаря значительно лучшей разнице голов (+6 против +1).

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По мнению Игоря Цыганыка, испанцы все просчитали и проиграли сознательно, чтобы выбросить Бундестим с чемпионата мира. "Вот мне интересно, как теперь футболисты сборной Испании будут с этим жить? Неужели не стыдно?" – написал журналист в Twitter.

О том, что сама Бундестим в первом туре Мундиаля тоже проиграла Японии, Цыганык почему-то решил умолчать.

В 1/8 финала Испания сыграет с Марокко, а Япония, которая выиграла группу E, обыграв Испанию и Германию, будет противостоять сборной Хорватии. Балканцы финишировали вторыми в квартете F, опередив Бельгию и Канаду.

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