Журналист Игорь Цыганык узнал у Андрея Шевченко, почему наставник "сине-желтых" вместо опытного ветерана Динамо Виталия Буяльского вызвал в сборную трех игроков молодежки.

"Ответ Шевченко заключался в том, что, когда проходят матчи сборных, тренеры клубных команд имеют свой цикл. И этот цикл не предусматривает наличие игрового тонуса.

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Во время этого двухнедельного цикла в первую неделю даются нагрузки. И только под конец второй недели футболисты должны войти в игровой тонус, чтобы иметь возможность выйти на пик своих кондиций.

И футболисты, которые не прошли этот цикл, их будет очень трудно сбалансировать со сборниками. Потому что у них совсем другие нагрузки. А футболисты молодежной сборной находятся в игровом ритме. Поэтому подбирать легче игроками молодежной сборной.

Кроме того, важный аспект – что игроки молодежной сборной постоянно проходят тесты", – сказал журналист в своей программе Цыганык Live.

Напомним, 17 ноября украинцы сыграют со сборной Швейцарии в борьбе за прописку в элитном дивизионе Лиги наций.

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