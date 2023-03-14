"У нас есть футболисты, которые могут сыграть на этой позиции. Ракицкому нужно стабильно показывать игру, чтобы вернуться в сборную. Приглашать его после двух матчей за Шахтер – не совсем объективно.

Шахтер обещает публичное выступление Ракицкого – защитник объяснит переезд в Россию и "прозрение" после 24 февраля

Посмотрим, что будет дальше. Может, Ракицкий сейчас наберет форму и начнет забивать, отдавать, всех разрывать в каждом матче и вернется в национальную команду", – поделился Цыганык в программе Цыганык Live.

Напомним, Ракицкий вернулся в Шахтер и отметился 2 забитыми мячами в поединках с Металлистом 1925 и Фейеноордом.

Ракицький у Шахтарі: серйозні репутаційні втрати для клубу, одразу чотири плюси для команди