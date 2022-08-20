"Разговаривал с президентом Динамо о том, почему команда переехала в Краков. Всё очень просто. За матч в Лодзе нужно было платить около 150 тысяч евро. В Кракове цены втрое меньше. Сейчас это большие деньги.

Динамо готовится переехать на новый временный стадион – киевляне будут гостить у Коноплянки

Динамовцы будут жить на базе Краковии. Обслуживающий персонал будет проживать в отеле, расположенном рядом. Будет тренироваться и играть Динамо на стадионе Краковии. И я понимаю эту историю. Сейчас все должны считать деньги. Никто ничего не дарит, а удерживать команды в таких условиях тяжело", – рассказал Цыганык в программе Цыганык Live.

Отметим, что представители Динамо завершают переговоры с Краковией по аренде ее тренировочного комплекса и клубного стадиона в Кракове, который вмещает 15 тысяч зрителей. Здесь "бело-синие" хотят проводить не только матчи еврокубков, но и некоторые на внутренней арене.

"Десь в Італії Де Дзербі сьорбнув вина": Динамо в нокдауні, велика претензія до УЄФА, а Циганков не поїде в АПЛ