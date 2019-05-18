Цыганык объяснил, почему Динамо будет мотивировано в матче с Мариуполем

Ведущий программы Профутбол Игорь Цыганык сделал свой прогноз на матч 29 тура УПЛ Динамо – Мариуполь.

"Динамо необходимо достойно завершить чемпионат. Матч для Мариуполя будет очень важным в этом плане. В свою очередь, мариупольцы сражаются за четвертое место. Эта позиция позволяет начать участие в третьем раунде квалификации Лиги Европы и возможность позже начать подготовку, чтобы ее не форсировать заблаговременно.

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Это исторический момент для Динамо. Достойное завершение чемпионата будет для тренерского штаба и футболистов аргументом для того, чтобы спокойно войти в следующий сезон. Уверен, что динамовцы будут настроены решительно. Хотя существуют кадровые вопросы, например, травмировался Миколенко.

Рискну предположить, что Динамо будет мотивировано и агрессивно, что позволит выиграть, кроме того, Мариуполь забьет в Киеве", – цитирует Цыганыка Рейтинг Букмекеров.

Динамо – Мариуполь: анонс матча УПЛ