toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
ШАХТЕР - ДИНАМО КИЕВ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ

Цыганык объяснил, почему Динамо будет мотивировано в матче с Мариуполем

18 мая 09:14 206 Читати українською
Цыганык объяснил, почему Динамо будет мотивировано в матче с Мариуполем
Игорь Цыганык / соцсети

Ведущий программы Профутбол Игорь Цыганык сделал свой прогноз на матч 29 тура УПЛ Динамо – Мариуполь.

32’ Карлос Де Пена
87’ Виктор Цыганков
 
Валерий Федорчук 90+2’
32’ Карлос Де Пена
87’ Виктор Цыганков
90+2’ Валерий Федорчук

"Динамо необходимо достойно завершить чемпионат. Матч для Мариуполя будет очень важным в этом плане. В свою очередь, мариупольцы сражаются за четвертое место. Эта позиция позволяет начать участие в третьем раунде квалификации Лиги Европы и возможность позже начать подготовку, чтобы ее не форсировать заблаговременно.

Динамо отказалось подписывать болгарского хавбека Илиева

Это исторический момент для Динамо. Достойное завершение чемпионата будет для тренерского штаба и футболистов аргументом для того, чтобы спокойно войти в следующий сезон. Уверен, что динамовцы будут настроены решительно. Хотя существуют кадровые вопросы, например, травмировался Миколенко.

Рискну предположить, что Динамо будет мотивировано и агрессивно, что позволит выиграть, кроме того, Мариуполь забьет в Киеве", – цитирует Цыганыка Рейтинг Букмекеров.

Динамо – Мариуполь: анонс матча УПЛ

blog_ava
Гвардиола согласовал контракт с Ювентусом, – СМИ
13:25
603
Теги
Динамо Киев Динамо Киев Мариуполь Мариуполь Игорь Цыганык Динамо Киев - Мариуполь
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Боруссия Д официально подписала Торгана Азара
    Німеччина — 12:38113 Боруссия Д официально подписала Торгана Азара
3
час
:
59
мин
Шахтер
19:30
Динамо Киев
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук