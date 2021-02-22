"Если у Черноморца поменяются собственники, то я не исключаю варианта, что кто-то из именитых в прошлом украинских футболистов возглавит команду. Почему бы и не Шовковский?

Шовковский может стать главным тренером Черноморца

Да, весьма вероятна смена владельца у одесской команды, но если получится договориться с Климовым. Но он занял такую позицию… Требует, чтобы ему заплатили столько денег, сколько он сам хочет за бренд под названием Черноморец. Готовы ли будут заплатить потенциальные покупатели такие деньги – это уже вопрос. Но я сомневаюсь, что при Климове команду возглавит Шовковский. Он – это имя, и если он будет ставить задачи, то они будут большими", – сказал Цыганык в программе Цыганык LIVE.

Напомним, недавно Черноморец остался без главного тренера – Сергей Ковалец покинул "моряков" из-за серьезной задолженности по зарплате. После первого круга одесситы занимают в турнирной таблице Первой лиги третье место, набрав 28 очков.

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