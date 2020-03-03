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Цыганык назвал условие, при котором Михайличенко останется в Динамо на следующий сезон

18:53 238 Читати українською
Цыганык назвал условие, при котором Михайличенко останется в Динамо на следующий сезон
Алексей Михайличенко / Сайт Динамо

Известный журналист Игорь Цыганик поделился своей информацией о дальнейшем сотрудничестве Динамо с главным тренером команды Алексеем Михайличенко.

 

"У Михайличенко есть кредит доверия до окончания чемпионата, это однозначно. Если Динамо займет вторую строчку турнирной таблицы, то он будет готовить команду к квалификации Лиги чемпионов, это также однозначно.

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Сейчас трудно говорить, какова будет судьба Михайличенко. Еще осталось 12 матчей, в которых может произойти все, что угодно. Шахтер начал терять очки, Заря во втором тайме против Олимпика показала, что тоже может терять. У Динамо совсем не критическая ситуация", – подчеркнул Цыганык в эфире Цыганик LIVE.

Напомним, сегодня (3 марта) Динамо будет принимать Колос в рамках 21 тура УПЛ, начало в 19:30.

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Теги
Динамо Киев Динамо Киев Игорь Цыганык Алексей Михайличенко Алексей Михайличенко Динамо Киев - Колос
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