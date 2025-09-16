– Кто по вашему мнению станет лучшим бомбардиром УПЛ в текущем сезоне?

– Трудно сказать. Я не думаю, что лучший бомбардир УПЛ забьет много голов. Очень тяжело забиваются мячи в украинском чемпионате, потому что очень мало моментов. Вот это я заметил, если говорить непосредственно о матчах, то очень мало возможностей.

Цыганык назвал лучшего тренера УПЛ на старте сезона – неожиданный выбор

Как следствие, забитых мячей будет не очень много. Именно поэтому у топ-бомбардиров не будет очень много забитых голов.

Мне трудно выделить кого-то конкретно. Возможно, Элиас из Шахтера, если партнеры будут создавать возможности. Возможно Эдуардо Герреро в Динамо раззабивается. Лидеры чемпионата будут где-то среди фаворитов. У меня такое вот понимание. Но мячей много не будет, – спрогнозировал журналист Игорь Цыганык в эфире своей программы на YouTube-канале.

Напомним, что в сезоне 2024/25 лучшим бомбардиром УПЛ стал Владислав Ванат, который забил 17 голов. После этого 23-летний украинец перешел в испанскую Жирону.

Динамо нужны глобальные изменения – Ребров, Йовичевич и еще три варианта на замену Шовковскому