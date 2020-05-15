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Цыганык назвал позицию в Динамо, которая не является критичной

21:09 5 Читати українською
Цыганык назвал позицию в Динамо, которая не является критичной
Артем Шабанов и Виталий Миколенко / Фото ФК Динамо

Известный журналист Игорь Цыганык поделился мыслями относительно будущих трансферов Динамо.

"Будет ли Динамо искать левоногого центрального защитника? Динамо постоянно находится в поиске. Такие клубы все время ищут хороших футболистов.

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Но у Динамо есть левоногий центральный защитник – это Артем Шабанов. На этой позиции может сыграть Миколенко, поэтому она не является критичной для команды на сегодняшний день", – рассказал журналист в программе Цыганик Live.

По информации СМИ, Миколенко заинтересовались сразу несколько итальянских клубов, в том числе Милан.

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Динамо Киев Динамо Киев Трансферы Динамо Киев Игорь Цыганык Виталий Миколенко Виталий Миколенко Артем Шабанов Артем Шабанов
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