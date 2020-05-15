Цыганык назвал позицию в Динамо, которая не является критичной

Известный журналист Игорь Цыганык поделился мыслями относительно будущих трансферов Динамо.
"Будет ли Динамо искать левоногого центрального защитника? Динамо постоянно находится в поиске. Такие клубы все время ищут хороших футболистов.
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Но у Динамо есть левоногий центральный защитник – это Артем Шабанов. На этой позиции может сыграть Миколенко, поэтому она не является критичной для команды на сегодняшний день", – рассказал журналист в программе Цыганик Live.
По информации СМИ, Миколенко заинтересовались сразу несколько итальянских клубов, в том числе Милан.
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