Известный журналист Игорь Цыганык считает, что даже колоссальный опыт не поможет Андрею Пятову завоевать место в рамке главной команды страны из-за отсутствия игровой практики.

"У Бущана и Трубина травмы. У нас остаются Пятов, Лунин и Ризнык. Я ставлю все-таки на Ризныка, потому что у него есть постоянная игровая практика.

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Хотя Петраков может поставить и Пятова за счет его опыта. Опыт опытом, но нужно иметь постоянную игровую практику. Особенно вратарям. Если голкипер мало играет, вспомните Лунина в матче с Польшей... Так же в поединке Кубка Испании он стоял не слишком убедительно за Реал.

Вратарю нужно доверие. На данный момент Ризнык имеет игровую практику и, я думаю, он вполне может стать основным голкипером на ближайшие матчи сборной Украины", – сказал Цыганик в эфире Цыганык LIVE.

Напомним, из-за травм Георгия Бущана и Анатолия Трубина новый наставник сборной Украины Александр Петраков вызвал в лагерь "сине-желтых" Андрея Лунина, Дмитрия Ризныка и Андрея Пятова, который ранее объявил о завершении карьеры в национальной команде.

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