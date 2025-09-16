“Вообще посмотрите, как Александр Антоненко стартовал в УПЛ. Нет у человека чего-то такого... Он не выходит на пресс-конференции, не говорит, что они готовят плато для старта куда-то и так далее.

Человек выходит и свою работу выполняет, делает простые вещи. Это футболист бывший. Он не пытается себя продать. Если говорить о старте чемпионата, то для меня Антоненко является лучшим тренером этого отрезка.

Почему? Потому что с теми футболистами, у которого они есть он построил очень хорошую игру и набрал нужное количество очков. При том всем он еще и отобрал очки у киевского Динамо. Человек не дает интервью и не учит всех нас, что им надо пространство или еще что-то там, – заявил журналист Игорь Цыганык в эфире своей программы на YouTube-канале.

Напомним, что после пяти стартовых туров Оболонь занимает 6 место в турнирной таблице чемпионата Украины. В активе "пивоваров" 8 очков.

