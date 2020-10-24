"Мне кажется, что Шапаренко Ц любимец Луческу. Есть футболисты, которым нужно постоянно говорить, что они важны и хорошо играют, и они тогда будут раскрываться.

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Очень сильно был доволен Шапаренко и Шевченко в октябрьских поединках сборной Украины с Францией, Германией и Испанией. Игрок Динамо выполнил очень большой объем работы в матче с Ювентусом. У него не все получается то, что он задумал, но если на игру смотреть на стадионе с трибун, то заметно, что у него очень нестандартные ходы", – заявил журналист в своей программе Цыганык Live.

В прошлом сезоне УПЛ Шапаренко провел 15 матчей, в которых отличился голом и ассистом. Для сравнения, в нынешнем розыгрыше Николай сыграл в 6-ти поединках – гол и два ассиста.

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