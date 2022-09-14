Комментатор и журналист Игорь Цыганык заявил, что к полузащитнику Руха Марку Сапуге есть немалый интерес от украинских и иностранных команд.

"Я знаю, что сейчас очень гоняются за Сапугой. Его просматривают и в Украине, и в Европе. Прогнозирую, что этот футболист может вырасти в очень хорошего мастера.

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Демонстрировать зрелый футбол в таком молодом возрасте – это очень хороший уровень. Думаю, за Сапугу Рух будет просить не меньше, чем за Сыча, а, возможно, и больше", – заявил Цыганык в авторской программе на YouTube .

В текущем сезоне хавбек сборной Украины U-19 провел за львовян уже 4 матча, в которых отличился одной результативной передачей. Летом 19-летнего Сапугу хотел купить Шахтер, но Козловский выставил солидный ценник – 7 миллионов евро.