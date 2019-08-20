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Цыганык назвал главную задачу Михайличенко в Динамо

18:14 210 Читати українською
Цыганык назвал главную задачу Михайличенко в Динамо
Алексей Михайличенко / ФК Динамо Киев

Ведущий программы Профутбол Игорь Цыганык рассказал, какую задачу Игорь Суркис поставил новому главному тренеру Динамо Алексею Михайличенко.

"Перед Михайличенко стоит главная задача – выиграть чемпионат Украины. Это – точная информация. Чтобы напрямую попасть в Лигу чемпионов на следующий сезон. Задача озвучена президентом. Михайличенко это принял и согласился.

"Не думаю, что это было неправильным решением", – Ребров объяснил, почему покинул Динамо в 2017 году

Игра с Олимпиком будет первым экзаменом. И очень интересно, как будет выглядеть команда. Михайличенко вернул в основной состав команды тех игроков, на которых Хацкевич не рассчитывал. Неплохо, например, выглядит Сидклей", – сказал Цыганык в авторской программе Цыганык LIVE.

Алексей Михайличенко вернулся к тренерской работе после 10-летнего перерыва. Тогда он не смог вывести сборную Украины на ЧМ-2010.

Михайличенко в Динамо: усі переваги та ризики

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