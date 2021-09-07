"Когда Луческу пришел в Динамо, внимание к Шапаренко было максимальным. Он считал, что это один из игроков, вокруг которого можно строить команду.

Шапаренко оказался в тройке лучших по итогам тура квалификации на ЧМ-2022

Доверие тренера – это очень важно. Шевченко также ранее говорил, что тот объем работы, который выполняет Шапаренко, мало кто может выполнить. Таких футболистов мало в Украине. Николай играет на ритме топ-чемпионатов. Он всегда там, где мяч. Продавать его или не продавать – вопрос к клубу. Но я почти уверен, что он первым поедет в топ-чемпионат", – сказал Цыганык в программе "Цыганык LIVE".

Напомним, Шапаренко – воспитанник Динамо. В текущем сезоне провел за киевлян 6 матчей в УПЛ, в которых забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи. Его контракт с "бело-синими" действует до 30 сентября 2025 года. Transfermarkt оценивает Николая в 8 млн евро.

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