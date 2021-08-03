"Я думаю, что основная ставка будет делаться на Рамиреса. Этого футболиста хотели клубы наших восточных соседей и многие европейские команды. В матче с Фенербахче (4 августа – прим.) он должен дебютировать.

Суркис пролил свет на будущее Супряги в Динамо

Шкурина предложило руководство московского ЦСКА. Заиграть в Москве у него было очень мало шансов из-за своей позиции. Его отдали в аренду с правом выкупа за 1-1,5 млн евро. Если ему удастся себя проявить, то Динамо найдет возможность выкупить Шкурина.

Кулач сумел доказать во время сборов, он может быть агрессивным. Луческу требовал от Кулача прежде всего агрессии, давления на защитников, игры на линии офсайда. Владислав убедил, что он может быть полезным для киевского Динамо", – поделился Цыганык в программе Цыганык Live.

Напомним, Рамирес и Шкурин еще не дебютировали в официальных матчах за Динамо, а Кулач вышел на замену в матче 2-го тура УПЛ против Вереса.

Із Динамо – на вихід: Луческу втратив віру у Супрягу і ще 12 динамівців, серед яких навіть вчорашні лідери