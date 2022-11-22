"Суркис не уволит Луческу ни до зимнего перерыва, ни до конца чемпионата. Я думаю, он будет до последнего верить в то, что Луческу может сделать эту команду и победить.

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А почему он должен расторгать контракт со своей стороны? У него договор еще на полтора года, он понимает, что ему 77 лет. Дело не в бабле. Дело в том, что он понимает, что у него это последний контракт", – заявил Цыганык в эфире YouTube-канала "Пряма червона" .

К слову, "бело-синие" понемногу возвращаются на победное шествие. Сейчас команда Луческу идет четвертой в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 26 пунктов. Впереди матч против Металлиста 1925, который состоится 26 ноября.