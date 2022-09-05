"Почему Динамо не покупает нападающего? Во-первых, форварды дорогие. Во-вторых, никто не хочет уезжать из-за границы. Даже Рамирес убежал... А кого из нападающих можно купить в Украине? Я с глубоким уважением отношусь к Игорю Суркису, но когда он говорит, что клуб не вел переговоры по Довбику... Та хотели они его подписать!

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С удовольствием бы его забрали, предлагали разные варианты, но для Динамо там стоит цена 15 млн евро. Артема даже в аренду хотели взять, но это не подходит СК Днепр-1. Есть то, что есть… Будут делать нападающего из Ваната. Он уже забил Заре. Дай Бог, заиграет, начнет забивать. Терпение. У нас сейчас футбол равен терпению", – поделился Цыганык в программе Цыганык Live.

Напомним, что в расположении сейчас есть Беседин, Ванат и Супряга. Трио нападающих забило 1 гол во всех официальных матчах этого сезона.

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