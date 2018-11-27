toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
ХОФФЕНХАЙМ - ШАХТЕР ЛИГА ЧЕМПИОНОВ ЛИОН - МАНЧЕСТЕР СИТИ РОМА - РЕАЛ МАДРИД

Цыганык: Могу точно сказать, что Динамо не интересуется Шведом

21:36 42 Читати українською
Цыганык: Могу точно сказать, что Динамо не интересуется Шведом
Мар'ян Швед / фото: ФК Карпати

Ведущий программы "ПроФутбол" Игорь Цыганык прокомментировал информацию о возможном интересе Динамо к полузащитнику Карпат Марьяну Шведу.

"Говорят, киевское Динамо интересуется Шведом. Я вам могу точно сказать, что Динамо не интересуется Шведом. Насколько мне известно.

Швед: Без Карпат не было бы сборной Украины

Если есть предложение, то покажите его. Такое впечатление, что у нас агенты играют и пытаются поднять цену. Динамо интересовалось Шведом в 2015 году", – сказал Цыганык.

Ранее сообщалось, что Швед может продолжить карьеру в столичном клубе.

Теги
Марьян Швед Марьян Швед Динамо Киев Динамо Киев Карпаты Карпаты Игорь Цыганык
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
23
час
:
29
мин
Тоттенхэм
22:00
Интер
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук