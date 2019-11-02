Цыганык: Матч против Львова – хороший шанс для Динамо одержать победу

Известный журналист Игорь Цыганык убежден, что киевское Динамо не будет иметь проблем со Львовом в 13-м туре УПЛ.

"Динамо прекрасно сыграло против Шахтера. В принципе, и против Карпат киевляне имели достаточно много моментов, которые можно было реализовать для положительного результата.

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Львов уволил Владимира Мазяра, сейчас команду будет тренировать Егише Меликян. Смена наставника всегда побуждает футболистов к движению вперед, чтобы себя проявить. У Львова очень большие проблемы с обороной. Бразильцы не хотят отрабатывать в защите. Поэтому вся черновая работа ложится на защитников, которые не справляются с таким объемом работы.

Не вижу причин, почему Динамо должно потерять очки в воскресенье. Думаю, что все пройдет успешно. Считаю, что команда Михайличенко забьет три или более мячей. Давно киевляне не забивали столько, как раз удобный случай", – цитирует Цыганыка bookmaker-ratings.com.ua.

Напомним, Динамо примет Львов в воскресенье, 3 ноября. Матч на НСК Олимпийский начнется в 17:00.

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