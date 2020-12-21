Журналист Игорь Цыганык рассказал о напряженных отношениях между Мирчей Луческу и Шахтером после перехода в Динамо.

"Когда он приехал в Динамо, то его первая реакция была... Вот все рассказывают, что фанаты, напряженные отношения с фанатами.

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Он обиделся больше не на фанатов, он больше обиделся на то, что его из другого лагеря прессовали (Шахтер – прим.), Что он предатель. Хотя они сами от него отказались", – сказал Цыганык в эфире Профутбол Digital.

Заметим, Мирча имеет непростые отношения с ультрас Динамо с первого дня пребывания в Киеве – фаны не раз выражали недовольство таким назначением на акциях протеста.

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