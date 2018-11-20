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Цыганык: Летом были движения, чтобы Маркевич работал в Карпатах

19:01 12 Читати українською
Цыганык: Летом были движения, чтобы Маркевич работал в Карпатах
Мирон Маркевич / фото из соцсетей

Ведущий программы "Профутбол" Игорь Цыганык рассказал о вероятности, что Мирон Маркевич возглавит Карпаты.

"Мирон Маркевич мечтает работать в Карпатах. Были некоторые движения в направлении, чтобы Маркевич работал в клубе, они были еще летом. Были некоторые договоренности.

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Вы читали в СМИ, Карпаты могли перейти к другому владельцу. Именно этот другой владелец видел главным тренером Маркевича. Как оно будет – будут идти переговоры или нет, на самом деле интересно. Захочет ли сам Маркевич работать – это вопрос.

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Этот потенциальный инвестор говорил, что видит Маркевича главным тренером, это было кулуарно объявлено", – цитирует Игоря Цыганыка Tribuna.com.

Теги
Виктор Цыганков Виктор Цыганков Карпаты Карпаты Мирон Маркевич
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