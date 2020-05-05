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Цыганык: Клубы Коломойского сражались друг против друга, а все остальные смеялись над ним в стороне

21:23 52 Читати українською
Цыганык: Клубы Коломойского сражались друг против друга, а все остальные смеялись над ним в стороне
Игорь Коломойский / Фото из открытых источников

Журналист Игорь Цыганик рассказал, сохраняет ли Игорь Коломойский интерес к футболу после потери Днепра.

"Коломойский очень любит футбол. Все время, когда он был в футболе, он играл честно, а все вокруг его просто использовали.

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Он потратил не меньше денег, чем все остальные олигархи, но его "слила" одна история – мои играют против моих. Коломойский держал пять или шесть клубов, все они сражались друг против друга. Кривбасс забрал чемпионство у Днепра. Все остальные над ним смеялись в стороне, мол, мы тут тихонько свои вопросы порешаем", – заявил Цыганык в эфире YouTube-канала Бомбардир.

Напомним, Днепр был официально расформирован в 2019 году, хотя за четыре года до этого играл в финале Лиги Европы.

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