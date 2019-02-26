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Цыганык: Карпаты начали выплачивать долги

20:14 109 Читати українською
Цыганык: Карпаты начали выплачивать долги
Данило Авелар / фото из соцсетей

Карпаты благодаря зимним трансферам могут погасить старые долги.

Зимой Карпаты продали Марьяна Шведа в Селтик за 2 млн евро. Получили 1 млн за переход Василия Кравца из Луго в Леганес. Также львовяне отдали Хорхе Карраскаля в аренду в аргентинский Ривер Плейт (500 тысяч ево), в такую ​​же сумму обошелся Луго переход Ореста Лебенка.

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Отмечается, что львовский клуб до сих пор не рассчитался с Вильярреалом за трансфер Кристобаля в 2011 году. Также не были выплачены все средства за переходы Эрика из Метрополитано и Данило Авелара из Рио-Клара. Общая сумма долгов составляла около 1,2 миллиона долларов.

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"Финансовые поступления позволили Карпатам наконец начать рассчитываться с бывшими долгами.Таким образом теперь львовянам не угрожают никакие штрафные санкции", – сообщил Игорь Цыганык в эфире FootballHub.

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Игорь Цыганык Данило Авелар Данило Авелар Кристобаль Маркес Кристобаль Маркес Карпаты Карпаты
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