Цыганык: Карпаты начали выплачивать долги

Карпаты благодаря зимним трансферам могут погасить старые долги.

Зимой Карпаты продали Марьяна Шведа в Селтик за 2 млн евро. Получили 1 млн за переход Василия Кравца из Луго в Леганес. Также львовяне отдали Хорхе Карраскаля в аренду в аргентинский Ривер Плейт (500 тысяч ево), в такую ​​же сумму обошелся Луго переход Ореста Лебенка.

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Отмечается, что львовский клуб до сих пор не рассчитался с Вильярреалом за трансфер Кристобаля в 2011 году. Также не были выплачены все средства за переходы Эрика из Метрополитано и Данило Авелара из Рио-Клара. Общая сумма долгов составляла около 1,2 миллиона долларов.

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"Финансовые поступления позволили Карпатам наконец начать рассчитываться с бывшими долгами.Таким образом теперь львовянам не угрожают никакие штрафные санкции", – сообщил Игорь Цыганык в эфире FootballHub.