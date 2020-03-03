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Цыганык: Я уже не удивляюсь нынешнему Динамо

09:17 71 Читати українською
Цыганык: Я уже не удивляюсь нынешнему Динамо
Назарий Русин / фото: Динамо

Ведущий программы "Профутбол" Игорь Цыганык сделал прогноз на матч 21-го тура УПЛ Динамо - Колос.

 

"Я уже не удивляюсь нынешнему Динамо. Хотя последняя встреча в чемпионате не убедила меня, что СК Днепр-1 переиграл киевлян. Да, была симпатичная игра Супряги. Если говорить откровенно, Динамо достаточно неплохо играло, создавало моменты, была перекладина, если бы гости забили , то матч прошел бы совсем по-другому.

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Что касается Колоса, то мне очень понравилась история с неназначенным пенальти на последних минутах матча с Карпатами. Дебютанту лиги нужно набрать одно очко, чтобы попасть в первую шестерку. По крайней мере я так вижу ситуацию. Колос будет биться за положительный результат.

Отдаю все-таки преимущество Динамо. Думаю, что киевская команда выигрывает в два мяча и наконец отличится Назарий Русин", – цитирует Цыганыка Рейтин букмекеров.

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Колос Колос Назарий Русин Назарий Русин Динамо Киев - Колос Динамо Киев Динамо Киев Игорь Цыганык
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