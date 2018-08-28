Цыганык: Я оптимист – верю в Динамо, возможно, скажут, что это неправильно

Известный футбольный комментатор Игорь Циганык дал свой прогноз на матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов между Динамо и Аяксом.

"Я оптимист – я верю в Динамо. Возможно, скажут, что это неправильно. Однако я настроен оптимистично. Аякс на выезде может быть другой командой. Уверен, что динамовцы выйдут в Лигу чемпионов. Даже рискну предположить итоговый счет основного времени – 3:1.

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Динамо точно пропустит, значит нужно забивать минимум три. Шансы будут. Команда Хацкевича попробует себя найти в атаке: украинцы будут прессинговать, постараются владеть мячом и действовать агрессивно. Возможности для штурма будут. Начал забивать Русин, Беседин имеет восстановиться от травмы", – рассказал Цыганик bookmaker-ratings.

Динамо – Аякс: анонс матча плей-офф Лиги чемпионов