Цыганык: Игра Динамо против Зари заставляет думать, что в этом чемпионате еще не все закончено

Ведущий программы ЦыганыкLIVE Игорь Цыганыкк в поделился впечатлениями после матча Динамо и Зари в 19-м туре УПЛ.

"Коли команді Хацкевича дають простір, то далі її вже не зупинити. Бо така яскравість та молодечий запал розривають будь-яку оборону.

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Зараз у наставника Динамо є стартовий склад, який відіграє важливу роль. У забитих м'ячах у ворота Зорі є одна дуже хороша риса: кияни дуже добре і дуже впевнено почали працювати з м'ячем. Зараз немає того, що було в осінній частині чемпіонату, коли ми бачили, що динамівці отримували м'яч і не знали, що ж з ним робити. Вони намагалися позбутися його, віддавати ближньому, не ризикували. Зараз команда добре виглядає, переконливо.

Як тільки Динамо програє середину поля, як тільки вони втрачають м'яч, то одразу починаються проблеми. Вони були у матчі з Олімпіакосом, вони були у матчі проти Зорі. Це дуже нехороший знак перед матчами проти Челсі. Навіть проти Десни.

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Гра, яку продемонстрували кияни у поєдинку проти Зорі, спонукає мене думати, що ще не все закінчено у цьому чемпіонаті", – цитує Цыганыка FootballHub.