"Ракицкий в сборную Украины? Я считаю, что заслужил. У него четкая позиция и история. Он не тянул и не ожидал, чем все закончится, а в первый же день расторг контракт с Зенитом и высказался о войне.

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Большинство стало высказываться после пяти дней, а он не побоялся сразу все сказать. Так же, как и Воронин. Если Ракицкий подходит по игровым качествам Петракову, то, конечно, он должен быть в сборной", – поделился Цыганык в интервью Fanday.

Напомним, недавно Ярослав Ракицкий расторг контракт с Зенитом, который был рассчитан до 30 июня. Бывший защитник Шахтера выступал в России последние 3 года, а сейчас тренируется с Металлистом.

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