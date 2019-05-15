Цыганык: Если Хацкевич останется в Динамо, Гармаша в команде не будет

Ведущий программы "Профутбол" Игорь Цыганык рассказал о проблемах Дениса Гармаша в Динамо.

"Гармаш – очень хороший футболист, но ему нужно захотеть играть, чтобы выступать на хорошем уровне. После четырехматчевой дисквалификации он сыграл в поединке с Зарей, но вышел на поле, как будто сделал кому-то услугу.

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С Денисом нужно работать, ему нужно объяснять, нужно держать в каких-то рамках. Нужно просто найти подход. Мне кажется, что этот тренерский штаб подход к Гармашу найти не может. Поэтому, если Александр Хацкевич останется, думаю, Гармаша в команде не будет", – сказал Игорь Цыганык в программе "Цыганык Live".

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