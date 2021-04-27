"Если будет интересное предложение, то Малиновский уйдет. Это шанс. Интер – топ-клуб европейского уровня. Малиновский сейчас это заслужил.

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Антонио Конте собирает очень опытных футболистов. Если проанализировать работу Конте в предыдущих командах, то у него всегда были опытные команды. И сейчас в Интере у него опытная команда. Малиновский мог бы легко вписаться, он находится как раз в таком "золотом возрасте" – возраст, который позволяет выдать 2-3-4-5 сезонов на очень хорошем уровне.

Руслан, как говорится, на выданье. Бесспорно, что Интеру он бы подошел. Если будет интересное предложение, которое удовлетворит Аталанту и самого Малиновского, то бесспорно – Малиновский перейдет в Интер", – рассказал Цыганык в эфире Циганик LIVE.

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