Цыганык Динамо захочет сделать подарок Суркису на День рождения, но Александрия не позволит

Ведущий программы "Профутбол" Игорь Цыганык поделился ожиданиями от центрального матча 16-го тура УПЛ Александрия – Динамо.

"Динамо сейчас в хорошем настроении, президент клуба Игорь Суркис отметил 60-летний юбилей в четверг. Думаю, что футболисты захотят сделать подарок руководителю на День рождения.

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После матчей сборных всегда очень трудно футболистам выступать за свои клубы. Думаю, это шанс для команды Шарана. Тем более дома она очень колючая и боевитая. Сомневаюсь, что Александрия захочет кому-то отдать третье место и бронзовые медали. Это будет очень серьезным успехом для александрийского футбола. К тому же команда сможет напрямую выйти в групповой этап Лиги Европы.

Думаю, что Александрия будет бороться за очки в этом матче. Рискну поставить на ничью. Прогнозирую, что обе команды забьют, а итоговый счет будет 1:1", – цитирует Цыганыка портал bookmaker-ratings.

Поединок Александрия – Динамо состоится сегодня, 25 ноября, начало в 19:30.

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