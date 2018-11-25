toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
АЛЕКСАНДРИЯ - ДИНАМО КИЕВ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ КУБОК ЛИБЕРТАДОРЕС

Цыганык Динамо захочет сделать подарок Суркису на День рождения, но Александрия не позволит

15:55 128 Читати українською
Цыганык Динамо захочет сделать подарок Суркису на День рождения, но Александрия не позволит
Игорь Цыганык / Фото из соцсетей

Ведущий программы "Профутбол" Игорь Цыганык поделился ожиданиями от центрального матча 16-го тура УПЛ Александрия – Динамо.

"Динамо сейчас в хорошем настроении, президент клуба Игорь Суркис отметил 60-летний юбилей в четверг. Думаю, что футболисты захотят сделать подарок руководителю на День рождения.

Александрия – Динамо: анонс матча УПЛ

После матчей сборных всегда очень трудно футболистам выступать за свои клубы. Думаю, это шанс для команды Шарана. Тем более дома она очень колючая и боевитая. Сомневаюсь, что Александрия захочет кому-то отдать третье место и бронзовые медали. Это будет очень серьезным успехом для александрийского футбола. К тому же команда сможет напрямую выйти в групповой этап Лиги Европы.

Думаю, что Александрия будет бороться за очки в этом матче. Рискну поставить на ничью. Прогнозирую, что обе команды забьют, а итоговый счет будет 1:1", – цитирует Цыганыка портал bookmaker-ratings.

Поединок Александрия – Динамо состоится сегодня, 25 ноября, начало в 19:30.

Александрия – Динамо: известны причины низкого ажиотажа вокруг центрального матча тура

Украина16 тур

Александрия - Динамо Киев: Воскресенье 25 ноября 2018

Александрия
до матча
1
час
:
7
мин
Динамо Киев
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
Динамо Киев Динамо Киев Игорь Цыганык Игорь Суркис Александрия - Динамо Киев Александрия Александрия
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
час
:
7
мин
Александрия
19:30
Динамо Киев
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук