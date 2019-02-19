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Цыганык: Динамо сможет заработать на трансфере Дерлиса

19 февраля 23:41 102 Читати українською
Цыганык: Динамо сможет заработать на трансфере Дерлиса
Дерлис Гонсалес / соцсети

Киевское Динамо сможет заработать деньги на трансфере вингера Дерлиса Гонсалеса.

Ведущий программы Профутбол Игорь Цыганык в авторской программе Цыганык LIVE рассказал о ситуации с Дерлисон Гонсалесом.

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Журналист сообщил, что бразильский клуб будет вынужден заплатить за парагвайца, поскольку тот имеет действующий контракт с "бело-синими".

Напомним, Динамо и Сантос летом обменялись Дерлисом Гонсалесом и Витором Буэно.

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