Цыганык: Динамо не отпустит Миколенко и Цыганкова до матчей Лиги чемпионов

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Кто выиграет ЛЧ 2019/20 – назван главный фаворит, Малиновский и Ко оказались среди аутсайдеров
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Луческу готов отпустить игроков Динамо в сборную Украины, – ЦыганыкСборная Украины — 10 авг 2733
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Санчо секретно продлил контракт с Боруссией Д – Манчестер Юнайтед окончательно потерпел фиаско с трансферомГермания — 10 авг 1049
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Вернидуб встретится с экс-динамовцем, Петряк против ирландцев – результаты жеребьевки первого раунда ЛЕ 2020/21Лига Европы — 10 авг 8571
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Результаты жеребьевки 2 раунда ЛЧ 2020/21 – тяжелая судьба Реброва, фарт Милевского, круг соперников ДинамоЛига чемпионов — 10 авг 30808