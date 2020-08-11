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Цыганык: Динамо не отпустит Миколенко и Цыганкова до матчей Лиги чемпионов

00:03 - Читати українською
Цыганык: Динамо не отпустит Миколенко и Цыганкова до матчей Лиги чемпионов
Виктор Цыганков / Фото ФК Динамо

Ведущий программы Профутбол Игорь Цыганык поделился мыслями относительно главных талантов Динамо.

"Думаю, что Цыганков этим летом не уйдет. Думаю, он останется как минимум до поединков квалификации Лиги чемпионов.

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Насколько я понимаю, ни Цыганков, ни Миколенко, ни кто другой к матчам плей-офф Лиги чемпионов Динамо не покинут", – рассказал журналист в своей программе Цыганык Live.

Напомним, по информации СМИ, к Цыганкову и Миколенко проявляют интерес представители Серии А, в частности Милан.

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Игорь Цыганык Виталий Виталий Миколенко Трансферы Динамо Киев Виктор Виктор Цыганков Динамо Киев Динамо Киев
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