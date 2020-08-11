Цыганык: Динамо не отпустит Миколенко и Цыганкова до матчей Лиги чемпионов

"Думаю, что Цыганков этим летом не уйдет. Думаю, он останется как минимум до поединков квалификации Лиги чемпионов.

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Насколько я понимаю, ни Цыганков, ни Миколенко, ни кто другой к матчам плей-офф Лиги чемпионов Динамо не покинут", – рассказал журналист в своей программе Цыганык Live.

Напомним, по информации СМИ, к Цыганкову и Миколенко проявляют интерес представители Серии А, в частности Милан.

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