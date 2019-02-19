Цыганык: Динамо не готово к продаже бразильцев

Ведущий программы Профутбол Игорь Цыганык прокомментировал возможную продажу бразильских легионеров Динамо.

"Насколько мне известно, «Динамо» сейчас не готово рассматривать ни одного предложения по бразильцам. Мы слышали, как Суркис говорил, что кого хотели, они уже отпустили", – сказал Цыганык в авторской программе Циганик LIVE.

Трансфер Че Че в Сан-Паулу под угрозой срыва

Ранее сообщалось, что Сан-Паулу интересуется хавбеком киевлян Че Че, но у бразильского клуба не хватит средств на игрока, также "бело-синие" не планируют его отпускать.