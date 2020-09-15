"На самом деле у Динамо есть предложение по Супряге. В свое время Шевченко порекомендовал в тренерский штаб СК Днепр-1 аналитика, работавшего вместе с Сарри в Челси и Наполи. Это Луиджи Ночентини. Работа этого специалиста позволила Супряге совсем по-другому раскрыть свои возможности.

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Ночентини очень много с ним работал. Супряга возмужал и готов к задачам, которые стоят перед Динамо. Ночентини после работы с Владиславом дал рекомендации итальянским скаутам. И сейчас эта история вокруг Супряги – работа Ночентини, который дал людям возможность обратить внимание на этого футболиста.

Сейчас Болонья серьезно торгует динамовца. Отпустят его или нет – это уже другое дело. Но я могу сказать точно, что до конца квалификации Лиги чемпионов никто никого не отпустит. Ни Цыганкова, ни Миколенко, ни Супрягу. Если киевляне не выйдут в Лигу чемпионов, то тогда все возможно. Лучшие клубы уже интересуются Миколенко, есть конкретные предложения по Цыганкову и Супряге. Динамо может на этих трех трансферах заработать около 50 млн евро", – сказал Цыганык.

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