"Насколько я понимаю, был очень серьезный конфликт между тренерским штабом и скаутским отделом Шахтера.

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У Роберто де Дзерби свой взгляд. Наверное, и свои селекционеры. Он был недоволен теми футболистами, которых предлагал ему Боту. Поэтому португальцу не оставалось другого выхода, как покинуть Шахтер – освободить место для кого-то другого, кто может проявить себе лучше", – сказал Цыганык в эфире программы "Цыганык LIVE".

Напомним, Боту работал в донецком клубе с 2018 года. После ухода из Шахтера он продолжит карьеру в греческом ПАОКе, где станет спортивным директором.

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