Цыганык: Безусловно, в сборной Украины будут новички

Ведущий программы ПроФутбол Игорь Цыганык поделился мыслями относительно комплектации сборной Украины на ближайшие товарищеские матчи против Франции и Польши.

"Безусловно, в составе сборной Украины будут новички, особенно на этот сбор перед Польшей и Францией. Я сегодня разговаривал с Яремчуком, он начал беговую работу, но до идеальной формы пока далек. Думаю, Шевченко даст ему спокойно готовиться и не форсировать события.

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Есть шанс пересмотреть других игроков, но трудно сказать, кто будет фаворитом. Есть Кравец, Селезнев, Зозуля, но в элитном дивизионе своего чемпионата играет только первый, это будет серьезным преимуществом. Вполне возможно, что в списке Шевченко может оказаться и Супряга. Прогнозирую такой список нападающих на ближайший сбор – Кравец, Мораес и Супряга", – рассказал Цыганык в эфире Циганик LIVE.

Напомним, до старта Евро-2020 сборная Украины проведет спарринги с Францией (27 марта), Польшей (31 марта), Кипром (26 мая), Северной Ирландией (2 июня) и Израилем (7 июня).

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