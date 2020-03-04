toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Сборная Украины
СБОРНАЯ УКРАИНЫ ДИНАМО КИЕВ - КОЛОС ЧЕЛСИ - ЛИВЕРПУЛЬ

Цыганык: Безусловно, в сборной Украины будут новички

06:30 96 Читати українською
Цыганык: Безусловно, в сборной Украины будут новички
Андрей Шевченко / Сайт УАФ

Ведущий программы ПроФутбол Игорь Цыганык поделился мыслями относительно комплектации сборной Украины на ближайшие товарищеские матчи против Франции и Польши.

"Безусловно, в составе сборной Украины будут новички, особенно на этот сбор перед Польшей и Францией. Я сегодня разговаривал с Яремчуком, он начал беговую работу, но до идеальной формы пока далек. Думаю, Шевченко даст ему спокойно готовиться и не форсировать события.

Украина получила в соперники двух чемпионов мира на групповом этапе Лиги наций-2020/21

Есть шанс пересмотреть других игроков, но трудно сказать, кто будет фаворитом. Есть Кравец, Селезнев, Зозуля, но в элитном дивизионе своего чемпионата играет только первый, это будет серьезным преимуществом. Вполне возможно, что в списке Шевченко может оказаться и Супряга. Прогнозирую такой список нападающих на ближайший сбор – Кравец, Мораес и Супряга", – рассказал Цыганык в эфире Циганик LIVE.

Напомним, до старта Евро-2020 сборная Украины проведет спарринги с Францией (27 марта), Польшей (31 марта), Кипром (26 мая), Северной Ирландией (2 июня) и Израилем (7 июня).

Супряга – злий геній Динамо: сенсаційний хет-трик прочиняє двері у збірну України

blog_ava
Динамо – Колос: Цыганков положил супергол, Михайличенко наказывает и выигрывает бой по очкам, а VAR в одни ворота
01:40
1185
Теги
Сборная Украины Андрей Шевченко Андрей Шевченко Владислав Супряга Владислав Супряга Артем Кравец Артем Кравец Игорь Цыганык
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
5
час
:
18
мин
Мариуполь
14:00
Ворскла
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук