"Вернидуб – это же хороший кандидат для Динамо, Возможно ли его приглашение? Это вопрос к Игорю Суркису. Вопрос в том, что сейчас на данном этапе нужно увидеть какие-то определенные приоритеты. Какие приоритеты в Динамо? Приоритет Динамо – это наладить игру, попытаться дать возможность футболистам почувствовать уверенность в себе. И самое главное то, что Шовковский – легенда киевского Динамо, легенда украинского футбола.

Я считаю, что он заслуживает какой-то определенной снисходительности. Это моя точка зрения. Но он должен делать определенные шаги, чтобы люди видели, что что-то происходит, что-то меняется.

Вернидуб или не Вернидуб – можно называть сейчас кучу фамилий. Юрий Николаевич достаточно квалифицированный тренер, который может что-то сделать. У Юрия Николаевича всегда успехи были в тех командах, которые строили игру от обороны. И наибольшие успехи, когда Шериф побеждал Реал – это была игра от обороны. И Шахтер побеждался, это опять же игра от обороны. Доминировать во внутреннем чемпионате – возможно, он также сможет построить такую игру. Но давайте сейчас не думать о том, что там будет Вернидуб или нет. Давайте попробуем понять, готов ли Шовковский, легенда украинского футбола, легенда киевского Динамо, на данном этапе что-то изменить в той ситуации, которая сложилась.

Потому что я так понимаю, что он все-таки заслужил на то, чтобы самому принимать решение – оставаться или не оставаться в клубе. У него есть еще убеждение в том, что он что-то может изменить. Давайте подождем. Уже будет абсолютный тотальный кризис, тотальный провал – тогда можно будет о чем-то говорить", – заявил Цыганык на собственном YouTube-канале.

Напомним, что в последнее время не утихают разговоры о том, что главный тренер Динамо Александр Шовковский должен уйти в отставку. Динамо провалило квалификацию в Лигу чемпионов и Лигу Европы, а в чемпионате Украины занимает 2 место.

