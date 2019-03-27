Цыганык – о скандале с гражданством Мораеса: Такое впечатление, что против команды Шевченко идет война

Известный журналист Игорь Цыганык в эфире программы "Цыганык LIVE" заявил, что не сомневается в правомерности получения украинского гражданства Жуниором Мораесом.

"Суть проблемы: УЕФА имеет разрешение на натурализацию футболистов! Есть определенные правила и условия получения футбольного гражданства. В 2011 году Мораес подписал контракт с донецким Металлургом. Потом поехал в ЦСКА София и в июле 2012-го начал выступать за дончан. Затем перешел в Динамо , а оттуда – в Шахтер.

Федерация футбола Люксембурга подала официальную жалобу в УЕФА относительно правомерности натурализации Мораеса Украиной

В принципе, проблем нет! Он выполнил все условия. 5 лет непрерывного пребывания в Украине гарантируют ему украинский паспорт и выступления за национальную сборную.

Португальцы настаивают на том, что он был в аренде в Китае. Он там выступал 4 месяца. Это так и было. И вот португальцы уже не считают это непрерывным пребыванием на территории Украины. Мы помним, что у него была драка с футболистами донецкого Шахтера. 5 матчей дисквалификации – и его отправили в аренду. Но потом вернули.

Если юридически подходить к этому вопросу – никаких проблем нет! Действующее законодательство позволяет отсутствовать на территории государства 183 дня в сумме в год. Командировку в Китай нельзя считать частным делом, это – командировка. Контракт с киевским клубом у него не приостанавливался, он не заканчивался. Удивительно, что такая ситуация вообще возникла.

Люксембург – Україна: оцінки гравців за матч відбору Євро-2020 – хто найкращий і найгірший у команді Шевченка

Я сомневаюсь, что португальские журналисты считали дни. Вообще, кто-то знает, кто такой Жуниор Мораес, сколько он прожил в Украине, сколько был вне, сколько он сыграл в Украине. Кто-то должен был вложить в уши. А кто? Это интересный вопрос. У меня внутреннее убеждение, что кто-то работает против команды Шевченко.

Португальские СМИ просто хотят поднять бучу. Пошумят и забудут! У меня такое впечатление, что против команды Шевченко идет война. Возможно, не столько в Украине, как за ее пределами. А может кто-то в середине пытается это делать, чтобы потмо закинуть Шевченко, что у него не все получается в сборной!

Ракицького можна забути, а Коноплянка потрапив у реабілітаційний центр. 4 висновки з березневих матчів збірної України

Есть люди, которые, вероятно, очень завидуют успеху. 4 очка – это хороший результат. Особенно перед домашними матчами против Сербии и Люксембурга", – сказал Цыганык.