Журналист Игорь Цыганык считает, что команда Мирчи Луческу должна пройти Штурм и выйти в решающий раунд квалификации Лиги чемпионов 2022/23.

"Что-то мне кажется, что будет ничья. Причем мировая будет результативная – обе команды забьют. И первыми должны забивать динамовцы. Таково у меня ощущение этого поединка.

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Класс Динамо чувствуется, но понравилась сыгранность Штурма. Если выдержат первые 15 минут в Граце, то особых шансов у австрийцев не будет.

Так что мой прогноз – ничья и обе команды забьют. Счет ожидаю типа 2:2", – цитирует Цыганыка Рейтинг букмекеров.

Поединок Штурм Грац – Динамо Киев стартует в 21:30. Первый матч завершился минимальной победой "бело-синих", единственный гол забил Александр Караваев. Победитель двухматчевого противостояния в раунде плей-офф квалификации ЛЧ сыграет против сильнейшего в паре Бенфика – Митьюлланд (первая игра – 4:1).

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