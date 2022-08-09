Цыганык – о матче ЛЧ: "Если Динамо выдержит первые 15 минут, то особых шансов у Штурма не будет"
Журналист Игорь Цыганык считает, что команда Мирчи Луческу должна пройти Штурм и выйти в решающий раунд квалификации Лиги чемпионов 2022/23.
"Что-то мне кажется, что будет ничья. Причем мировая будет результативная – обе команды забьют. И первыми должны забивать динамовцы. Таково у меня ощущение этого поединка.
Штурм – Динамо: где смотреть ответный матч квалификации Лиги чемпионов
Класс Динамо чувствуется, но понравилась сыгранность Штурма. Если выдержат первые 15 минут в Граце, то особых шансов у австрийцев не будет.
Так что мой прогноз – ничья и обе команды забьют. Счет ожидаю типа 2:2", – цитирует Цыганыка Рейтинг букмекеров.
Поединок Штурм Грац – Динамо Киев стартует в 21:30. Первый матч завершился минимальной победой "бело-синих", единственный гол забил Александр Караваев. Победитель двухматчевого противостояния в раунде плей-офф квалификации ЛЧ сыграет против сильнейшего в паре Бенфика – Митьюлланд (первая игра – 4:1).
Штурм – Динамо: анонс ответного матча 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов