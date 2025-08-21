Хавбек команды Арне Слота Стефан Байчетич близок к смене команды. Как сообщает журналист Маттео Моретто, интерес к футболисту Ливерпуля проявляет Жирона украинцев Виктора Цыганкова и Владислава Крапивцова.

Учитывая ситуацию в составе Ливерпуля, испанскому полузащитнику будет крайне тяжело выиграть борьбу за место в основе, где за позицию в центре поля Байчетич конкурирует с Гравенберхом, Мак Алистером, Собослаем и Эндо. Приоритетом для самого Байчетича является возвращение в Испанию, но интерес к нему проявляют также клубы из Португалии и Италии.

Байчетич вторую половину прошлого сезона провел в аренде в Лас-Пальмасе, за который провел 14 матчей и отметился 1 голом. Transfermarkt оценивает Байчетича в 9 миллионов евро. Контракт игрока с Ливерпулем действует до 2027 года.

