Цыганков в юношеском возрасте получил предложение из Шахтера, а также от клубов Германии и Австрии

Вице-капитан Динамо Виктор Цыганков мог покинуть киевский клуб еще будучи подростком.

Об этом рассказал заместитель директора академии "бело-синих" Владимир Жариков.

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"Если говорить с точки зрения того, что кого-то хотели переманить другие клубы – это Цыганков. Бегали европейские клубы, предлагали в Германию, в Австрию поехать. Но у него отец – бывший футболист, и тоже у нас работал. И сам Витя говорил, что хочет только в Динамо играть. Он не поддавался на все эти переговоры.

Даже когда Шахтер предлагал. Он сказал, что видит только Динамо. Те же ребята Шепелев и Миколенко тоже видели себя только в форме Динамо", – рассказал представитель Динамо для FootballHub.

Напомним, матч против Зари в понедельник стал 100-м для Виктора в футболке киевлян.

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