После 31-го тура Жирона усложнила себе задачу сохранения прописки в Ла Лиге. Команда не выигрывает уже 9 матчей подряд (из которых три последних проиграла). В последнем туре каталонцы не справились с Осасуной (1:2). В старте "бело-красных" вышел Виктор Цыганков, который нашел свою игру под конец первого тайма. Несмотря на это, наставник Жироны Мичел на старте второй половины встречи решил снять украинца и выпустить самое дорогое приобретение в истории клуба – Ясера Асприлью. В итоге колумбиец сумел отквитать один гол.

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Что касается неожиданной замены украинца, то Мичелу пришлось объяснять свое решение на послематчевой пресс-конференции. По версии наставника, украинца беспокоила боль в желудке. Напомним, что предыдущий матч против Алавеса (0:1) вингер начинал со скамейки запасных.

В диаметрально противоположной части турнирки находится мадридский Реал, которому удалось реабилитироваться перед собственными фанатами за погром на Эмирейтс от Арсенала (0:3). "Бланкос" на выезде минимально переиграли Алавес (1:0) благодаря выстрелу Камавинги. Полчаса столичным звездам пришлось играть в меньшинстве – на 38-й минуте Килиан Мбаппе врезался в ногу Антонио Бланко, после чего увидел перед собой красный свет. На 70-й минуте составы выровнялись, когда арбитр удалил Ману Санчеса за похожий фол на Винисиусе. Подробнее об этом и не только смотрите в новом видео на YouTube-канале "Футбол 24".

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