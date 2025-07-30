Цыганкова едва не "сломали" в контрольном матче, он оформил передассист – Крапивцов отыграл "на ноль"
Жирона обыграла Алавес в товарищеском матче (1:0). Читайте подробности на "Футбол 24".
Контрольный матч
Жирона – Алавес – 1:0
Гол: Асприлья, 41
Жирона одержала победу в четвертом контрольном матче лета. Команда Мичела обыграла Алавес благодаря голу Ясера Асприльи в конце первого тайма. Голевую передачу колумбийцу сделал новичок Жироны Уго Ринкон, а передассист новичку сделал Виктор Цыганков.
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К слову, Владислав Крапивцов и Цыганков вышли на поле в стартовом составе. На 35-й минуте украинскому вингеру длительное время оказывали медицинскую помощь – один из игроков Алавеса въехал в Виктора подкатом сзади. Тем не менее, Цыганков смог продолжить игру и завершить первый тайм.
В перерыве Мичел произвел 8 замен – среди прочих поле покинули оба украинца.