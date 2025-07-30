Контрольный матч

Жирона – Алавес – 1:0

Гол: Асприлья, 41

Жирона одержала победу в четвертом контрольном матче лета. Команда Мичела обыграла Алавес благодаря голу Ясера Асприльи в конце первого тайма. Голевую передачу колумбийцу сделал новичок Жироны Уго Ринкон, а передассист новичку сделал Виктор Цыганков.

Довбику приписывают странный интерес из Испании, Жирона снова охотится в Украине, дилемма Цыганкова

К слову, Владислав Крапивцов и Цыганков вышли на поле в стартовом составе. На 35-й минуте украинскому вингеру длительное время оказывали медицинскую помощь – один из игроков Алавеса въехал в Виктора подкатом сзади. Тем не менее, Цыганков смог продолжить игру и завершить первый тайм.

В перерыве Мичел произвел 8 замен – среди прочих поле покинули оба украинца.