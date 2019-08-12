Цыганков: Болельщики Динамо увидят совсем другой коллектив в матче против Брюгге

Полузащитник киевского Динамо Виктор Цыганков обещает, что в матче с Брюгге болельщики увидят на поле другой коллектив и другую игру, чем против Шахтера.

"Видимо, своей игрой я пока даю возможность говорить, что у меня плохая форма. Я знаю, что завтра у нас единственная попытка попасть в плей-офф. Я уверен, что завтра будет совсем другое настроение.

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У меня было время подумать после игры с Шахтером, что получалось, что нет. И я уверен, что завтра вы увидите совсем другой коллектив, сплоченный коллектив на поле, который будет бороться за результат.

Я не хочу говорить громкие слова, и уверен, что завтра выйдет единый коллектив, и надеюсь на поддержку болельщиков.

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Я готов играть все 90 минут и даже больше, но решение принимает тренерский штаб.

Конкуренция? Конечно, это плюс. Нет времени расслабляться. Каждый игрок знает, что в случае плохой игре он может сесть на скамью запасных. Конкуренция огромная, поэтому кто бы завтра не вышел, они будут делать максимум на поле", – сказал Цыганков на пресс-конференции перед матчем Лиги чемпионов с Брюгге.